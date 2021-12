Projeto traz oficinas de beleza para pacientes com câncer

Como objetivo de proporcionar bem-estar e confiança para mulheres que estão em tratamento oncológico, o Centro Estadual de Oncologia (Cican) firma parceria com o Instituto Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) para a implementação do projeto “De Bem com Você – a Beleza contra o câncer”.

A ação levará oficinas gratuitas de auto maquiagem onde são transmitidas técnicas para minimizar os efeitos estéticos colaterais que podem ser causados pelo tratamento do câncer.

O projeto tem sua abertura oficial nesta terça-feira, 6, às 9h, no auditório do Cican. Durante o evento, serão realizados treinamentos com capacitação teórica e prática para os maquiadores voluntários.

Também acontecerão oficinas, onde as pacientes receberão um kit de produtos doados pelas empresas participantes junto com manual de maquiagem. O treinamento acontece com a primeira turma das 9 às 12h, e a segunda turma começa às 13 e prossegue até 16h.

As oficinas de automaquiagem serão realizadas gratuitamente uma vez por mês e a participação é aberta aos pacientes em tratamento no Cican.

O De Bem com Você é parte do Projeto Sakura, coordenado pelas fisioterapeutas do Cican, que apresenta atividades diversas para oferecer bem-estar e qualidade de vida aos pacientes.

adblock ativo