Projeto Ronda nos Bairros é lançado em Vitória da Conquista

Sob a promessa de reduzir a distância entre a polícia e população, o governo do Estado lançou, nesta quarta-feira, 1º, o Programa Ronda nos Bairros, em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, César Nunes, a proposta é “dar uma resposta rápida assim que a polícia for acionada para evitar o cometimento de um crime ou que ele se torne mais grave”, a depender da situação.



Ao lado do comandante da Polícia Militar, coronel Nilton Mascarenhas, e do delegado-chefe da Polícia Civil, Joselito Bispo, Nunes afirmou que este é um novo modelo de policiamento que já vem dando certo, já que a população de cada área se comunicará direto com a viatura que faz o policiamento do bairro. “Com isso, nós temos uma comunicação instantânea entre a população e a polícia, o que possibilitará uma resposta mais rápida. Teremos viatura nos bairros sempre com a mesma equipe permitindo que os policiais conheçam as ruas, conheçam as pessoas do bairro”, acentuou.

Terceira experiência nesse sentido a funcionar no interior, após Feira de Santana e Itabuna, o programa consiste em rondas 24 horas por dia em doze áreas, com suporte de quatro viaturas e quatro motocicletas, atingindo mais de 123 mil pessoas. No total, 72 policiais integrados ao programa devem reforçar o trabalho ostensivo realizado na cidade pelas 77ª e 78ª companhias independentes da Polícia Militar (CIPM). Conquista, terceiro maior município do Estado, tem 310 mil habitantes.



Na cerimônia de lançamento, por volta das 10h30, na praça da Paróquia Santa Luzia, no bairro Urbis V, o prefeito Guilherme Menezes (PT), discursou, ressaltando a iniciativa. "É muito importante que a ação policial chegue preventivamente, e quando a ação marginal acontecer, que a resposta policial seja dada no menor tempo possível”.



| Serviço |

Telefones das centrais do Ronda nos Bairros: 3420-8801 e 3420-8802 (bairros Guarani, Pedrinhas e Alto Maron), 3420-8803 (bairros Brasil, Bateias e Urbis I, II e V) e 3420-8804 (bairros Patagônia, Conveima, Conjunto da Vitória e Kadija).



