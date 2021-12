Projeto Rodovia Cidadã promove ação em Lauro de Frietas

Será realizada, no espaço da Associação de Moradores de Areia Branca, em Lauro de Frietas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a primeira edição do projeto Rodovia Cidadã, que acontece no próximo dia 25, das 9h ás 16h. Moradores de bairros vizinhos como Capelão, Jambeiro e Capiarara podem participar da ação.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Concessionária Bahia Norte e o SESI e vai reunir serviços de saúde preventiva e bem-estar, orientação jurídica, educação para o trânsito, além de atividades de lazer para as crianças.



Entre os serviços de saúde oferecidos, estão aferição de pressão arterial, peso, altura e medida de circunferência abdominal. Os participantes também receberão orientações sobre cuidados com a saúde e higiene bucal. Além disso, os moradores das comunidades envolvidas poderão emitir RG.

