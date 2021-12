Projeto realiza atendimentos médicos gratuitos até domingo

Com a mobilização de 28 profissionais da área de saúde, cerca de 350 voluntários e a expectativa de realizar cinco mil exames de medicina médica e de análises clínicas, está acontecendo, até o próximo domingo, em Santa Cruz Cabrália (a 734 quilômetros de Salvador), a 16ª edição do projeto Voluntários do Sertão.

O trabalho teve início na região do extremo sul baiano, na última segunda-feira, 18, com a proposta de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e os moradores de 56 aldeias indígenas situadas na Costa do Descobrimento.

"Este ano nossa expectativa é ultrapassar o número de atendimentos realizados em 2015, na cidade de Condeúba, no sudoeste baiano", disse o gerente do grupo Fleury, Daniel Périgo.

Ele destacou que, no ano passado, foi a primeira participação do grupo no programa de voluntariado, quando dois mil atendimentos foram realizados, entre mamografia, exame de densitometria óssea, ultrassom, eletrocardiograma e atendimentos de clínica médica.

Distantes

Nesta edição do evento social, além dos exames realizados em 2015 no projeto, também está sendo ofertado à população o exame de colposcopia.

"A proposta da ONG Voluntários do Sertão é levar estes serviços especializados para lugares distantes dos grandes centros", afirmou Périgo, acrescentando que a meta é chegar "aonde a população tem mais dificuldade de conseguir este tipo de atendimento".

