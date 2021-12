Projeto que revisa o Plano Plurianual do governo é aprovado na ALBA

Foi aprovado por unanimidade, nesta segunda-feira, 28, o Projeto de Lei nº 23.994/2020, encaminhado pelo governador Rui Costa, que modifica itens do Plano Plurianual Participativo (PPA), aprovado em 22 de Outubro de 2019.

“Grande parte das mudanças foi para alinhar os Projetos Estratégicos à programação constante no Plano Plurianual, em busca de maior transparência e maior eficiência da ação pública. Outras alterações, de menor impacto, devem-se aos ajustes necessários ao desempenho das atividades de competência dos órgãos. Mais uma vez, a Casa Legislativa dá a sua contribuição para o desenvolvimento da Bahia”, disse o presidente da ALBA, deputado estadual Nelson Leal.

O Plano Plurianual Participativo (PPA) da Bahia para o período entre 2020 a 2023 destina 74% dos recursos aos programas de Saúde, Educação e Segurança Pública. Na Saúde, o que se destaca é a implantação de novas policlínicas, construção e ampliação de outras unidades; na Educação, a ampliação do atendimento educacional da rede estadual e ensino, incluindo a oferta do programa de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec), ampliação do projeto escolas culturais e a oferta de, pelo menos, um curso da educação profissional em todas as escolas do estado. A Segurança Pública, com ampliação do número de bases comunitárias móveis e da rede de videomonitoramento, também foi destacada.

O PPA 2020-2023 também contempla a ampliação da malha viária, a construção e recuperação de aeroportos, a expansão do acesso à energia elétrica na zona rural e da rede de distribuição de gás natural, assim como a atração de investimentos na área de energias renováveis, dentre outros diversos projetos, programas e ações previstas.

O PPA é um plano de médio prazo cuja elaboração é obrigatória para os governos federal, estadual e municipal, com o propósito de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos ao longo de um período de quatro anos, previsto no artigo 165 da Constituição Federal.

Na Bahia, o PPA é realizado de forma participativa, desde 2007, com grande participação popular por intermédio de escutas sociais nos 27 Territórios de Identidades do estado, em mesas programáticas com a participação de técnicos de todas as secretarias e órgãos do poder Executivo, Judiciário e Ministério Público.

