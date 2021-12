Projeto "Praia Acessível" retoma atividades em Vilas

No mês em que se celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado dia 21, o projeto "Praia Acessível" que acontece sempre aos domingos, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, retomou as atividades após o inverno. Neste domingo, 11, pessoas com deficiência visual, motora, auditiva e intelectual, ou com mobilidade reduzida, desfrutaram do banho de mar assistido, na praia em frente à Barraca da Gávea, onde a iniciativa acontece desde abril deste ano.



Para ter acesso ao mar, os visitantes utilizaram cadeiras anfíbias, que possibilitaram a entrada dos portadores de deficiência no mar através de uma esteira plástica de 30 metros. De acordo com Vander Santos, diretor do Departamento de Acessibilidade (DAC) da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF) e cadeirate, os participantes contaram ainda com atividades recreativas e uma estrutura esportiva para prática de vôlei sentado, surfe bocha e frescobol adaptados.



O projeto é realizado em parceria com a Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau) e já teve 16 edições, explica Vander. Ele acrescenta que a atividade conta com auxílio de monitores, salva-vidas e especialistas da área de saúde. "Queremos resgatar a felicidade de pessoas que pensaram que nunca mais iriam desfrutar desse lazer", sintetiza.



Os integrantes da Associação Pleno Cidadão (Aspec) que reúne portadores de deficiência intelectual participaram pela primeira vez do projeto. Sílvia Macedo, pedagoga da Aspec, explicou que a entidade atende a 27 pessoas e neste domingo 10 deles estiveram na praia acompanhados pela equipe técnica.



Haslã Duda, diretor da Uninassau diz que o projeto já existia em Recife e que no primeiro semestre deste ano foi implantado em Lauro de Freitas. Além de promover a formação pedagógica, tem o objetivo de que o profissional formado no estabelecimento tenha conhecimento de sua responsabilidade como cidadão, destacou. Participam das atividades estudantes dos cursos de Serviço Social, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Biomédica e Farmácia.



Para grande maioria dos deficientes que participa do projeto, esta é a primeira vez que têm contato com os benefícios e o lazer proporcionado pelo banho de mar, diz Alex Sena, diretor de comunicação da PMLF. "Devido as dificuldades existentes para o transporte de seus familiares, muitos nunca tiveram esta experiência propiciada por meio da cadeira anfíbia e do grupo de monitores que ajuda no banho, que dura em médica 20 minutos", explica.



Ele disse ainda que também está em inicio de atividades o projeto "Clicando e Aprendendo" que oferece aulas com conceitos básicos de informática aos portadores de deficiência, numa parceria com o Senac. O projeto também atende a pessoas de terceira idade, finalizou.

