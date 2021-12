Projeto oferece aulas de tai chi chuan em Lauro de Freitas

Os moradores de Lauro de Freitas (Grande Salvador) podem praticar aulas gratuitas de tai chi chuan todas as sextas-feiras na praça Capela de São Pedro, localizada no Parque Jockey Clube.

Iniciadas há um mês, as aulas da tradicional prática oriental são oferecidas pelo mestre Adilson França, das 6h30 às 7h30, e têm reunido cerca de 35 alunos. Segundo o professor, esse é um projeto que ele realiza há mais de 25 anos.

"Eu morava em Salvador e ofereci essas aulas no Jardim de Alah, por quase 17 anos, e também no Dique do Tororó, durante 13 anos. Eu me mudei para Lauro [de Freitas] e quis dar continuidade ao projeto", contou França.

Segundo o professor, a preferência de muitas pessoas em praticar exercícios ao ar livre foi o motivo principal que o levou a desenvolver o projeto. "Eu possuo uma academia, porém a energia de poder se exercitar em contato com a natureza é uma experiência única. Além disso, as aulas são importantes para quem não tem condições de pagar uma academia", disse ele.

Benefícios

A prática do tai chi chuan pode trazer benefícios físicos e psicológicos para quem a exerce. Dentre esses, destaca-se o aumento da vitalidade, fortalecimento do sistema nervoso, redução de estresse e insônia e a superação de medos e de limitações.

"O tai chi chuan é um ramo da medicina chinesa e hoje é classificado como um exercício altamente terapêutico. Muitos acham que é uma arte direcionada apenas para os idosos, porém é um exercício energético indicado para todas as idades", concluiu o professor.

Adilson França tem 50 anos e pratica artes marciais desde os 8 anos de idade. Além de ser professor de tai chi chuan há 30 anos, ele também é mestre de capoeira e é profissional de acupuntura.

Segundo o professor, as aulas poderão migrar para alguma praia da cidade quando o verão chegar. Para participar das aulas na praça Capela de São Pedro não é necessário que exista uma inscrição prévia, basta os interessados irem ao local no horário que as apresentações acontecem.

