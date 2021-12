Projeto Ingressar amplia oferta de vagas em cursinhos pré-vestibulares

Auxiliar jovens de 16 a 29 anos na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o vestibular. Este é o objetivo do projeto Ingressar, promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, que em 2020 amplia a oferta de 800 para mil vagas em cursinhos credenciados pela Prefeitura. A novidade foi um dos assuntos abordados pela secretária Rogéria Santos nesta terça-feira, 3, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Em conversa com os apresentadores Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, a secretária enfatizou que a iniciativa – criada no ano passado – vem na contramão do que ficou conhecido como ‘geração nem-nem-nem’, ou seja, jovens que nem estudam, nem trabalham, nem estão à procura de emprego. Segundo Rogéria Santos, a juventude de Salvador tem demonstrado interesse em qualificação, o que é justificado pelos números da primeira edição do projeto, que registrou taxa de evasão quase nula.

“A gente foi atrás desses estudantes e mostrou a necessidade do investimento na vida profissional e acadêmica, e eles abraçaram a ideia. Havia meninos que eram egressos do 3º ano do Ensino Médio e que estudavam pela manhã, mas levavam a marmita e participavam das turmas da tarde como ouvintes. Das 1.001 inscrições, conseguimos fazer 800 matrículas e finalizamos o curso com 797 alunos. Dos três que evadiram, dois foram para o mercado de trabalho e não tinham como seguir no curso”, aponta.

O projeto é voltado para moradores de Salvador, que estejam cursando ou sejam egressos do 3º ano do Ensino Médio ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), seja na rede pública de ensino ou como bolsistas integrais em escolas particulares. Além do acesso às aulas, o projeto também proporcionou o deslocamento dos estudantes que comprovaram situação de vulnerabilidade e que fossem beneficiários de algum programa social.

E os resultados já foram percebidos, destaca a secretária. “Até agora, temos 170 aprovados nos vestibulares da rede pública, e alguns obtiveram notas de 9.8 na redação do Enem, por exemplo. Temos também Gabriel, que passou em primeiro lugar de Medicina da Uneb”, ressalta.

As aulas do Ingressar, que são ministradas nos próprios espaços das instituições credenciadas, incluem os participantes em turmas regulares de pré-vestibular. O próximo período de inscrição para alunos e instituições deve ser aberto no mês de abril.

Thaís Seixas Projeto Ingressar amplia oferta de vagas em cursinhos pré-vestibulares

