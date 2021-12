Projeto fomenta a economia na região de Itapagipe

Desenvolver a economia local por meio de práticas culturais e estimular a capacidade produtiva e empreendedora de jovens entre 16 e 24 anos e de moradores da península de Itapagipe.

Esta é a proposta do projeto Fábrica Cultural, criado há dez anos pela cantora Margareth Menezes e que já beneficiou aproximadamente dez mil pessoas.

A avaliação de parcerias que fortaleçam os projetos da ONG foi discutida em visita de Margareth Menezes e das diretoras de projetos e executiva da Fábrica Cultural à sede do Grupo A TARDE. A cantora se reuniu com o diretor-geral, André Blumberg, e a diretora de conteúdo, Mariana Carneiro.

"Sou fruto de um projeto social. Foi uma oficina de teatro do professor Reinaldo Nunes que mudou a minha vida e me fez ter consciência do meu talento. Quis devolver o que recebi do mundo", conta Margareth.

Localizada na Ribeira, a Fábrica Cultural oferece cursos de curadoria nas áreas de gastronomia, artes plásticas, costura e artesanato.

"As pessoas podem se tornar expositores e vender os produtos. Mas vai além. Conseguimos moldar a capacidade de produção e criação das pessoas, que, às vezes, elas desconhecem", explica Jaqueline Azevedo, diretora-executiva do projeto.

Inovação

A reciclagem de lixo eletrônico e resíduos sólidos é destaque. "De cada três peças que seriam jogadas fora de um computador, montamos um em condições de uso e vendemos a preços em conta", relata Teresa Carvalho, diretora de projetos.

A instituição conseguiu, em um único dia, faturar R$ 23 mil, que são divididos entre o projeto e os 24 integrantes da cooperativa. "Precisamos manter as ações do projeto, por isso dividimos todo o valor arrecadado. Mas, ao mesmo tempo, estimulamos que possam ter seus trabalhos individuais", complementa Teresa Carvalho.

Como forma de escoar a produção, Margareth Menezes criou o Mercado Iaô, que acontece aos domingos, no prédio da ONG. "É uma forma de a cidade conhecer o polo cultural que é a península de Itapagipe. Agrega ao conceito das nossas ações e contribui para a sustentabilidade do local", diz a cantora.

