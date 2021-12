Projeto Escolas Culturais é lançado em Ruy Barbosa

Nesta sexta-feira, 28, vai ser lançado o projeto Escolas Culturais, que tem como objetivo o protagonismo estudantil requalificando a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida. Tudo ocorrerá no Colégio Estadual Professor Magalhães Neto, localizado no município de Ruy Barbosa (a 321 km de Salvador).

A programação conta com cordel, poesia, música, dança, onde quem participar realizaram apresentações artísticas. O evento contará com o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, e o prefeito de Ruy Barbosa, Cláudio Serrada.

