Projeto eleva autoestima de crianças da Apae

A adolescente Cindy Ellen, 13 anos, estava ansiosa para receber o DVD com as imagens de todas as poses que fez para o primeiro book (livro de fotos) digital.

Uma delas compõe o painel de fotografia inaugurado, nesta segunda-feira, 22, na fachada da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na Pituba.

"Eu adorei. Fiz muitas poses e troquei de roupa e gostei das fotos", contou Cindy, que estava acompanhada da mãe.

"Ela adora fotografar. Não tem uma reunião de família que não seja registrada por ela. Agora vive reproduzindo as posições das fotos em casa", disse Estela França, 41, que também é mãe de Amanda Vitória, 18, e Sérgio, 17, ambos com deficiência.

A estrutura conta, ainda, com fotos de mais 37 educandos da entidade e marcou o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A iniciativa é resultado do projeto Pétala: Fotografia e Inclusão Social, que reúne fotógrafos amadores, que resolveram realizar a ação voluntária.

As 38 crianças receberam um DVD com fotografias individuais e com a família. O projeto, que tem o objetivo de contribuir para a inclusão social de crianças com qualquer tipo de deficiência, está na terceira edição.

O primeiro ensaio foi em dezembro do ano passado, tendo o Dique do Tororó como cenário para a sessão com dez jovens. No mesmo mês, mais 15 participaram de mais uma tarde de fotos no Campo Grande. A turma que recebeu o book digital, nesta segunda, produziu as imagens no Passeio Público.

Empenho

"Foi muito gratificante, pois todos se empenharam e compraram a ideia. A gente sugeria uma pose e o local, mas eles também opinavam e participaram do resultado da foto. As mães levaram figurinos diferentes, acessórios e construímos juntos", disse a fotógrafa amadora do Pétala Marilene Sena.

O retorno satisfatório vai render a ampliação da iniciativa. "Como na Apae já fizemos com quase todas as crianças, iremos estabelecer parcerias com outras instituições que acolhem crianças com deficiência", contou o fotógrafo amador Antônio Brito, também integrante do projeto.

"É importante a integração entre as famílias, uma vez que todos estão presentes no dia das fotos e, sem contar, a contribuição na melhoria da autoestima das crianças", disse a superintendente da Apae Salvador, Ângela Ventura.

Ainda tímido nos primeiros cliques, Lucas Voss, 14, acabou gostando do processo. "Em alguns momentos ele pediu para parar, mas foi se divertindo com a troca de bonés e roupa. Ele também gosta muito de dançar, diz que vai ser DJ", contou a mãe, Rita de Cássia Santos, 54.

As fotografias devem integrar uma exposição que será realizada no próximo mês de outubro, quando a Apae completará 48 anos de trajetória.

A programação da semana, que tem o tema "O futuro se faz com a conscientização das diferenças", terminará no próximo dia 28 e envolve atividades culturais, educacionais e de capacitação, que são abertas ao público em geral, além de abranger os alunos e familiares. Veja a lista completa no site: www.apaesalvador.org.br.

