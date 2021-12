Projeto do novo aeroporto em Porto Seguro começa este ano

A elaboração do projeto para construção do novo Aeroporto Internacional na Costa do Descobrimento, em Porto Seguro, foi autorizada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) nesta quarta-feira, 15. Estudos técnicos como de engenharia, definição do local a ser implantado e o modelo de gestão deverão ser apresentados em 120 dias.

"O novo aeroporto substituirá o atual equipamento de Porto Seguro, que é o terceiro maior do nordeste em movimentação de passageiros por ano. É um destino turístico desejado por todos. O objetivo do estudo é definir o modelo de concessão ou Parceria Público-Privada (PPP), que possibilite a ampliação da pista de pouso e decolagem e melhoria na estrutura para receber mais voos internacionais", destaca o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

Empresas interessadas em participar da concessão da obra terá um prazo de 45 dias para se apresentar no setor de Protocolo da Seinfra, no Centro Administrativo.

