Projeto distribui óculos para alunos com problema de visão

Estudantes baianos com problemas de visão receberão 2.379 óculos, por meio do Projeto Olhar Brasil, durante evento nesta terça-feira, 26, às 9h, no auditório da Secretaria da Educação, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, informou a Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia (Secom).

O projeto Olhar Brasil busca identificar (por meio de triagem feita nas escolas) e corrigir problemas de visão de alunos de instituições de ensino vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE) e dos alfabetizandos cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), gerido pelo Ministério da Educação.

Instituído pelo Ministério da Saúde, o projeto beneficia usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de contribuir para reduzir a evasão escolar e a dificuldade de aprendizagem.

Na Bahia, conforme a Sesab, são disponibilizados atendimentos oftalmológicos aos alunos do Topa/Brasil Alfabetizado, desde 2009, via programa Saúde em Movimento, que realiza regionalmente consultas oftalmológicas, exames e, quando necessário, cirurgias de catarata.

Em 2013, o programa realizou etapas nas regiões de Bom Jesus da Lapa, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Porto Seguro - atualmente o atendimento contempla a população de Itaberaba e Santo Antônio de Jesus.

A Sesab informou, ainda, que ampliou o atendimento para alunos de 7 a 14 anos do ensino fundamental de unidades vinculadas ao Programa Saúde na Escola, que apresentaram alteração visual após triagem.

