Projeto de estudante baiano fica em 2º no Prêmio Jovem Cientista

O estudante baiano Sandro Lúcio Nascimento, morador do município de Caculé (a 640 km de Salvador) ficou em segundo lugar na categoria Ensino Médio no 29º Prêmio Jovem Cientista. A premiação foi divulgada na segunda-feira, 30, e a solenidade de entrega será realizada em dezembro, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O projeto de Sandro Lúcio tem como objetivo economizar água potável por meio de uma caixa d'água sustentável. Para isso, ele desenvolveu uma caixa de captação da água da chuva para a sua escola. O estudante utilizou garrafas pets para substituir tijolos e cimento ecológico da cinza da fibra do coco para a criação. Os objetos criados são semelhantes ao produto comercial e tem como objetivo evitar o descarte de resíduos plásticos na natureza.

Nesta edição, o Prêmio Jovem Cientista tem a finalidade de reforçar a importância da busca por inovações ligadas à sustentabilidade e conservação de recursos naturais, além da consolidação as transformações sociais. Os projetos apresentados tiveram como tema a agricultura familiar, restauração florestal, inclusão digital, entre outros.

As categorias em disputa foram Mestre e Doutor; Ensino Superior; Ensino Médio; Mérito Científico (para um cientista de destaque em áreas relacionadas ao tema da edição) e Mérito Institucional (para instituições dos ensinos médio e superior com o maior número de trabalhos qualificados).

O prêmio para os estudantes do Ensino Superior são de R$ 18 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar). Os do Ensino Médio em 1º, 2º e 3º lugares recebem um laptop. No Mérito Institucional, serão pagos R$ 40 mil para cada uma das duas instituições que tiverem o maior número de trabalhos qualificados. O pesquisador indicado para o Mérito Científico receberá R$ 40 mil. Além da premiação, todos os participantes recebem bolsas de estudo do CNPq, nas modalidades de iniciação científica até o pós-doutorado.

