Projeto de cultura agita Piemonte do Paraguaçu

O PopuRural, projeto artístico cultural desenvolvido no território de identidade Piemonte do Paraguaçu, apresenta neste sábado, 7, às 18h, espetáculos de dança, teatro, música e circo no Mercado Público do distrito João Amaro, município de Iaçu (a 277 km de Salvador).

No próximo dia 14 (sábado), será a vez de o público de Ibiquera assistir a peças no Clube Cultural, também de graça e no mesmo horário.

As apresentações, com entrada gratuita, são parte do encerramento da 3ª edição do PopuRural - É Momento de Encontro!, coordenado pelo Grupo de Teatro Roda Moinho e executado em conjunto com o Grupo de Teatro do Assentamento Poço Longe e assentados.

Segundo o diretor de Cultura de Iaçu, Gildo Nogueira, coordenador de produção do projeto, o movimento teve início há seis anos, com outra formatação. No modelo atual, começou na véspera do São João de 2013.

Como base para o trabalho que será mostrado neste sábado, entre 22 e 24 de abril foi realizado um intercâmbio cultural na cidade de Ruy Barbosa. As oficinas, realizadas periodicamente, segundo Nogueira, visam qualificar, articular e fortalecer a rede entre artistas do território.

O projeto conta com parceria institucional da prefeitura de Iaçu e apoio do Fundo de Cultura, das secretarias da Fazenda e de Cultura do governo estadual.

