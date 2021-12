Projeto de alunos do Ifba despertam interesse de ministra da Nicarágua

Um grupo de estudantes do 4º ano de Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), de Simões Filho, encontrou-se com a ministra do Meio Ambiente e Recursos Naturais da Nicarágua, Fanny Castillo Lara, durante a Semana do Clima da Organização das Nações unidas (ONU), ocorrida entre os dias 19 e 23 de agosto, em Salvador. Na ocasião, os alunos apresentaram o projeto desenvolvido por eles – o Agrosusten –, voltado para a agricultura familiar em Simões Filho, e despertaram interesse da ministra para um possível intercâmbio.

O projeto Agrosusten, criado pelos alunos Milton Tavares, Amanda Marques, Yasmin Agnes, José Damasceno, Stefany Silva, Érica Dantas; Lucas dos Anjos, Tiago Santos e Fernando Bastos, além de visar melhorias na produção e distribuição dos produtos da agricultura familiar, também desenvolve um aplicativo que deve ajudar os pequenos produtores na comercialização dos alimentos.

De acordo com os alunos, a ministra Fanny se interessou pelo aplicativo. Daí veio a ideia do intercâmbio de “sementes crioulas” – grãos que não foram utilizados em um ciclo de plantio e geralmente são descartados, mas que podem ser reutilizados em nova safra. O objetivo do intercâmbio é enviar sementes à Nicarágua para testes em solo local, ao mesmo tempo em que grãos daquele país serão plantados experimentalmente em solo baiano.

Os alunos procuram parcerias para desenvolver esse projeto em outros municípios do estado. Um protótipo do projeto inicial já está em implantação em fazenda na cidade de Simões Filho.

