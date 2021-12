Projeto da ponte Salvador-Itaparica é apresentado a prefeitos

O vice-governador do estado e secretário estadual do Planejamento, João Leão, se reuniu com prefeitos de diversas cidades baianas na tarde desta terça-feira, 18, em Salvador, para apresentar o projeto da ponte Salvador-Itaparica. Na ocasião, também foi anunciada a chegada de técnicos chineses que irão trabalhar em parceria com o corpo técnico da Secretaria do Planejamento do Estado (Sepian).

Durante a reunião, foi assinada uma carta conjunta do governo estadual com os representantes dos dez municípios diretamente afetados pela construção para ser entregue ao presidente da República, Michel Temer (PMDB). O documento pede o apoio do governo federal ao projeto e explica a importância da obra para a Bahia.

Valença, Muniz Ferreira, Maragogipe, Jaguaripe, Salinas da Margarida, Aratuípe, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Vera Cruz e Itaparica foram os municípios representados no encontro. O Sistema Viário Oeste (SVO) busca criar um novo vetor de desenvolvimento no estado, impactando 250 municípios, além da construção de uma ponte com cerca de 12 quilômetros, de extensão entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

Requalificação

O projeto prevê uma série de intervenções para e melhoria da infraestrutura viária da região, entre elas, a requalificação da BA-001 na Ilha de Itaparica e construção de uma via alternativa para tráfego pesado; a duplicação da Ponte do Funil, entre Vera Cruz e Jaguaripe; a duplicação da BA-001 e BA-046, até Santo Antônio de Jesus; além da construção de um trecho de rodovia entre Santo Antônio de Jesus e Castro Alves e entre Castro Alves e a BR-116.

adblock ativo