Projeto da Ponte Salvador-Ilha será apresentado na Câmara Municipal

O projeto da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica será apresentada na Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 24, às 15h. Quem apresenta o projeto é o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, João Leão, e o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

O edital da ponte foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 18 de setembro. As obras e serviços de operação e manutenção deste novo sistema rodoviário vão ser executados por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada.

A ponte vai ter 12,4 km de extensão, ser a segunda da América Latina e ocupará a 23ª posição no ranking mundial de pontes. Ela integrará o Sistema Viário do Oeste (SVO), que beneficiará 10 milhões de pessoas, que vivem em cerca de 250 municípios da Bahia.

