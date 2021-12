Projeto conceitual de obras do VLT de Salvador é concluído

O projeto conceitual das obras do Veículo Leve Transporte (VLT) de Salvador já foi concluído e deve ser entregue ao governador Rui Costa até esta sexta-feira, 17. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado nesta terça, 15. As obras tem previsão para serem iniciadas ainda este ano.

O novo trasporte ligará o Comércio, na capital baiana, até a Ilha de São João, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O término do projeto foi anunciado durante reunião realizada, na China, entre Rui e representantes do consórcio Skyrail Bahia, responsável pelo desenvolvimento do documento. O contratato para o início das obras foi assinado por Rui Costa, em fevereiro deste ano.

De acordo com o órgão, o VLT terá 22 estações e capacidade para transportar cerca de 150 mil usuários por dia. Ele será do tipo monotrilho, movido á propulsão elétrica, sem emissão de agentes poluentes que agridem o meio ambiente, onde, cada composição será formada por quatro carros, que possui capacidade para levar 150 pessoas e 600 passageiros por veículo.

