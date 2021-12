Projeto atua para garantir preservação do Caranguejo-Uçá

Após sete anos de trabalho da Bahia Pesca, o índice de população do Caranguejo-Uçá, vem sendo recuperado na Bahia através do Projeto Puçá, Programa Integrado de Manejo e Gerenciamento do Caranguejo-Uçá. A iniciativa começou depois que uma pesquisa apontou uma redução acentuada da espécie nos mangues da Bahia. Nesta sexta-feira, 14, e no sábado, 15, a empresa distribuirá, na Ilha dos Frades e na comunidade de Acupe, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, um milhão de megalopas (filhotes) de caranguejos.

Os animais são criados nos laboratórios da Bahia Pesca na Fazenda Oruabo, em Santo Amaro. "Nós capturamos as fêmeas já fertilizadas e com óvulos, elas ficam um ano sobre os nossos cuidados, até a liberação das larvas que dão origem a novos caranguejos", informa Heliana Ramos, sub-gerente de pesca da empresa.

Ainda segundo Heliana, as larvas ficam ainda nos laboratórios da Bahia Pesca por seca de três meses, até atingirem a fase de megalopas. "Nessa fase eles já estão mais resistentes", disse.

Esse trabalho de devolução dos filhotes ao meio ambiente sempre acontece nos meses de março, abril e parte de maio, também em novembro e dezembro.

A sub-gerente também informa que, além desse trabalho de repovoamento da espécie, eles desenvolvem trabalhos de educação ambiental, conscientização da população que vive no entorno do mangue e também dos que comercializam o crustáceo. "Fazemos trabalhos em escolas e com a comunidade, principalmente alertando-os para a importância da preservação do meio-ambiente e também do período de proibição da captura do caranguejo" informa Heliana. A proibição, aqui na Bahia, acontece em uma semana de janeiro, fevereiro e março.

"Nós também orientamos para a não captura e comercialização das fêmeas, principais responsáveis pela reprodução da espécie" falou Heliana.

