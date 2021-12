Projeto A TARDE 2020 traz novidades para o Grupo A TARDE

Ao alcançar a marca de 107 anos, nesta terça-feira, 15, o Grupo A TARDE busca transformação e inovação através de diversas ações que pretendem trazer ainda mais qualidade ao serviço prestado ao púbico baiano nos próximos anos.

O projeto 'A TARDE 2020' faz parte desse momento de reestruturação e renovação. "O projeto está balizado nos ideais do Sr. Ernesto Simões, visionário que revolucionou a imprensa baiana com o Jornal A TARDE em 1912. A iniciativa alinha tradição com inovação, integrando as novas plataformas tecnológicas, buscando trazer informação com credibilidade e conteúdo de relevância", conta o Gerente de Marketing, recém-chegado no Grupo, Eduardo Dute.

"Cheguei nesse momento de renovação, porém já conheço o Grupo A TARDE há décadas. Aliás, não tem baiano que possa ter vivido e passado incólume ao Jornal A Tarde. Sou publicitário com especialização em marketing, já tendo trabalhado em veículos de rádio e TV, e agora sou parte desse time de profissionais competentes. Sou da geração A TARDE 2020", diz ele.

Diversos eventos e ações voltados para diferentes setores da sociedade integram o A TARDE 2020. O Gerente de Marketing conta que ainda este ano serão realizados alguns simpósios e seminários voltados para o setor energético e um encontro voltado para novas tecnologias de informação.

"Somos co-realizadores do BEM (Bahia Energy Meeting), encontro que reunirá em Salvador os mais importantes representantes do setor para debater os aspectos da cadeia de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa, realizaremos também o simpósio sobre Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás", explica Dute.

Ainda de acordo com Eduardo Dute, a sede do Grupo A TARDE será utilizada como um novo espaço cultural, onde serão realizada feiras de livros e outras expressões artísticas. Dentro Da área cultural também haverá apoio a alguns documentários que perpassam pelos 107 anos do periódico, que já estão em fase de realização".

Temas como educação, economia e saúde, também serão debatido em eventos, alinhados com os Projetos Olhar Futuro e Olhar Cidadão, veiculados no Jornal A TARDE. "Isso é apenas um pouco do que há por vir. Essas ações demonstram o espírito inovador e inquieto que sempre estiveram presentes no Grupo, estaremos como protagonistas ou apoiadores em ações de cultura, informação, tecnologia e inovação", pontua.

O maior objetivo dessas ações são levar conteúdo de qualidade para a população. Eduardo afirma que "informação com credibilidade e notícias apuradas com isenção e independência em todas as plataformas do grupo" irão impactar o público baiano.

As expectativas do Gerente de Marketing para o projeto são as melhores possíveis. "Nosso grupo está totalmente alinhado e motivado a desenvolver esse projeto, a equipe está unificada no propósito de darmos a melhor entrega para nossos clientes, leitores, ouvintes e internautas".

Histórico

Eduardo Dute é graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, cursou faculdade de Administração e está se especializando em Marketing. Durante 11 anos foi colaborador da Record/TV Itapoan, assumindo os cargos de Gerente de Marketing, Gerente de Programação e Gerente de Produção.

Por seis anos fez parte do Grupo OAS como Gerente Administrativo Financeiro, contribuindo com as empresas agroindustriais. Dute também é Consultor de Marketing e Comunicação da ECOLUZ Solar do Brasil, empresa com 30 anos de atuação em energia solar e conservação de energia elétrica.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

