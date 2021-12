Proibição do STF cria novo cenário para uso do amianto

Desde que a Associação Baiana dos Expostos ao Amianto-Simões Filho (Abea) foi fundada, em 2012, o presidente da entidade, Belmiro Silva, 74, diz que já acompanhou a morte de 82 ex-trabalhadores de uma grande empresa que manipulava o componente.

Dos óbitos, 11 tiveram, segundo ele, diagnóstico conclusivo para a exposição ao amianto, fibra mineral encontrada na natureza e muito utilizada pela indústria nos últimos anos para fabricar, sobretudo, telhas e caixas d'água.

As outras 71 mortes, conta Belmiro, são casos suspeitos. A entidade contabiliza, ainda, mais quatro óbitos de vítimas de mesotelioma, um tipo raro de câncer relacionado especificamente à exposição à substância.

Na soma fúnebre da Abea, há, ainda, três mortes de viúvas de ex-trabalhadores que morreram de câncer de pulmão, embora, ainda segundo ele, não seja possível precisar que tenha sido por causa da exposição à fibra.

Os casos, no entanto, não estão restritos a Simões Filho, onde a Abea foi fundada. No Brasil, em 2016, houve, segundo o Ministério da Saúde, 116 óbitos por mesotelioma e 11 por pneumoconiose. O órgão destacou que cerca de 90% dessas doenças “possam ser decorrentes à exposição ao amianto”.

Enquanto diferentes entidades se posicionavam contra o uso do amianto, representantes da indústria alegavam que o manuseio e uso são seguros. No entanto, no último dia 29, uma mudança nacional trouxe um capítulo importante ao caso.

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o artigo 2º da Lei Federal 9.055/1995 que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto do tipo crisotila (o único permitido no país).

No entanto, segundo especialistas, a decisão do STF criou um novo cenário, onde ainda há indefinição sobre os próximos passos e a necessidade de debates para que os novos rumos sejam tomados.

Imbróglio

Até mesmo juridicamente a situação é controversa. Menos de um mês após o Supremo proibir a fibra mineral no país, uma nova decisão, tomada pela ministra Rosa Weber, suspendeu a repercussão geral da sentença. Com isso, a regra estabelecida pela corte máxima do Judiciário ficou temporariamente limitada ao estado do Rio de Janeiro.

Na sentença, Weber afirma que tomou a decisão para impedir “dano grave de difícil ou impossível reparação”, mas não explica que danos seriam esses. Ela determina, ainda, que a decisão valerá até que o acórdão do julgamento que proibiu o amianto seja publicado e o prazo para apresentação de embargos de declaração (espécie de recurso) corra.

Nesses embargos, que podem ser impetrados até cinco dias após a publicação do acórdão, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) e o Instituto Brasileiro de Crisotila (IBC) pedirão a modulação da proibição, informou o STF. Ou seja: as duas entidades proporão que a suprema corte estabeleça um período de transição das atuais para as novas regras.

Segundo o STF, isso já foi pedido pelas instituições por meio de petição, mas a ministra Rosa Weber esclareceu que o instrumento correto para a solicitação da modulação eram os embargos de declaração.

Mineradora

A Eternit, uma das principais empresas que utilizam amianto, havia anunciado que a Sama, mineradora controlada por ela, e a Precon Goiás (fabricante de telhas de fibrocimento, principal aplicação do material) iriam paralisar as atividades até “decisão definitiva”. Informou, ainda, que as demais unidades de produção de telhas de fibrocimento seguem operando com a fibra sintética de polipropileno, feita em Manaus (AM).

Entretanto, com a mudança feita pela decisão de Rosa Weber, a empresa anunciou, por meio de uma nota, que tanto a Sama quanto a Precon Goiás retomaram a produção da crisotila e dos produtos derivados.

Na nota, a empresa ainda “reforça o compromisso de trabalhar dentro das melhores práticas de segurança, cuidado com o meio ambiente, sempre comprometida com a comunidade e seus colaboradores, de acordo com as normas e leis que regem o setor”.

Presidente da Abea, Belmiro Silva não comentou a decisão, pois, quando foi contatado, não tinha conhecimento sobre a sentença. Antes, ele classificou a proibição como “brilhante” e disse que ela foi resultado de “muitos anos de luta, tantas vidas ceifadas e pessoas contaminadas”.

“Trabalhei menos de três anos na Eternit e me contaminei. As 11 mortes que tiveram a confirmação foram de lá”, lamentou Belmiro, que tem placa pleural, sintoma relacionado à exposição ao abesto, outro nome dado ao amianto.

A Eternit informou que “não tem conhecimento dos onze casos de óbito de ex-trabalhadores com comprovada relação à exposição ao amianto”.

