Programação oficial da Micareta de Feira começa nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 19, até o próximo domingo, 22, a cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) realizará sua tradicional Micareta, com investimento aproximado de R$ 2,3 milhões. Contando com mais de 80 anos de existência, é considerada a primeira folia de natureza carnavalesca fora de época no Brasil.

Desde nesta quarta, 17, dia não oficial, a avenida Presidente Dutra se transformou no circuito Maneca Ferreira, por onde já pisaram o coletivo Unidos pelo Samba, o Bloco da Matilde Trotte, puxado por Gabriel Diniz GD, e grupo Pagode do Segredo.

Hoje, primeiro dia considerado oficial, o cantor Léo Santana abrirá a grade de atrações da festa a partir das 19h, seguido pelo grupo É o Tchan, Bell Marques, Tayrone, Timbalada, Parangolé, Robyssão e outras bandas locais. Amanhã, é a vez de Daniela Mercury, Saulo, Psirico, Outros Baianos, Babado Novo, Luciana Alves, e Os Bambaz comandarem a folia.

Já no sábado, 21, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, Edson Gomes, Chicana e outros artistas vão desfilar no circuito. Ainda no sábado, blocos tradicionais, como o Bacalhau na Vara e o Lá Vem Elas, com homens travestidos, desfilarão a partir das 13h.

No domingo, último dia da Micareta, o circuito recebe os foliões a partir das 14h, que serão animados por Armandinho, Solange, Ricardo Chaves, Claudia Leitte, Pablo, Naldinho e Léo Rios, o cantor Ninha, Aline Rosa e Audácia Pura, além dos blocos infantis. Nos camarotes da festa é possível aproveitar as mesmas atrações de forma privada. Para isso, o folião precisa desembolsar entre R$ 180 a R$ 620, em média.

Batizado de Jota Morbeck, em homenagem ao cantor famoso nos anos 1980, este ano a festa contará com espaço alternativo, com palco instalado na rua Ari Barroso, onde aproximadamente 20 atrações se apresentam.

Netinho

Quem estava com saudade do ícone do ritmo axé nos anos 1990, o cantor Netinho, terá a oportunidade de conferir de perto a volta do artista aos trios, após se recuperar de graves problemas de saúde desde 2013, no sábado.

