Programação especial marca dia da padroeira do Brasil

No dia em que se comemora a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a Arquidiocese de Salvador elaborou programação especial nas duas paróquias que levam o nome da santa.

Localizada no bairro do Imbuí, a paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida celebrou, nesta sexta-feira, 9, mais uma missa, dando continuidade ao novenário que segue até domingo, 11. Este ano, a igreja aborda o tema "Com Maria, em Jesus, chegamos à glória".

Segundo o pároco Marcos Farias, há 11 anos à frente da paróquia, a cada ano a emoção se renova.

"O santuário é um lugar que nos leva a refletir sobre como é importante viver e praticar as pequenas atitudes, como o respeito ao outro, por exemplo. E a cada ano a emoção se renova. Mas não estamos falando do sentimentalismo puro, e sim da comoção que nos leva à transformação", disse o religioso.

Neste sábado, 10, a paróquia celebra missa às 18h, e domingo, às 19h. Para encerrar os festejos, no dia 12 haverá uma alvorada, às 5h, e missas, às 6h, 9h, 12h e 15h. A partir das 16h, acontecerá uma procissão pela praça do bairro e, às 18h, o bispo auxiliar dom Estevam dos Santos Silva Filho presidirá a missa solene.

Na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, em Itinga (Lauro de Freitas), o tema é: "A presença de Maria tornou possível a explosão missionária que se deu em Pentecostes".

De acordo com o pároco Thiago Kern, o tema se baseia no evangelho e "na alegria de vivenciar a palavra de Deus". Ainda segundo o padre, deste o início da novena, a paróquia tem recebido um padre diferente a cada noite para celebrar as missas.

No dia 12, às 6h30, os devotos estarão na igreja matriz para participar da alvorada e do ofício de Nossa Senhora. A primeira missa será celebrada às 7h. Uma carreata sairá do fim de linha do bairro, às 9h, e seguirá em direção à matriz, onde, às 10h30, será celebrada a segunda missa do dia.

Os católicos participarão, ainda, de um momento de partilha, que é a feijoada promovida pela pastoral familiar ao meio-dia. Já a partir das 17h, uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida sairá da Terra Plac em direção à matriz para a missa solene que será presidida pelo bispo auxiliar dom Marco Eugênio Galrão, às 18h. E, por fim, às 20h, um show católico encerrará as comemorações.

História

Segundo relatos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida teria aparecido durante uma pesca no rio Paraíba do Sul, em 1717, em São Paulo. Os pescadores pediram ajuda de Deus para realizarem uma boa pesca.

Depois de muitas tentativas sem sucesso, eles jogaram novamente sua rede e no lugar de peixes, havia a imagem da santa. Após isso, eles passaram a pegar uma quantidade de peixes tão grande que os barcos ficaram pesados e corriam o risco de afundar.

O dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado em 12 de outubro e a data é feriado em todo o país. Em visita ao Brasil, o então papa João Paulo II consagrou a basílica brasileira como o maior santuário dedicado à Virgem Maria em todo o mundo.

