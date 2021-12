Programação do 2 de Julho continua no Campo Grande

Depois de uma manhã de desfile, a programação das comemorações do 2 de Julho segue intensa durante à tarde no Campo Grande. O cortejo saiu da Lapinha pela manhã e chegou ao bairro por volta das 16h, onde foi acendida a pira com o fogo simbólico dos 192 anos de Independência da Bahia pela maratonista Gabriela Souza.

O hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e do 2 de Julho foi realizado pelo prefeito ACM Neto, o governador Rui Costa e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, por volta das 16h30.

Após a cerimônia oficial, o XXIV Encontro de Filarmônicas, que tem a regência do Maestro Fred Dantes, completa das 18h às 21h a programação desta quinta-feira dos festejos de 2 de Julho no Campo Grande.

