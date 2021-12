Programa Saúde sem Fronteiras chega em Itabuna

O programa itinerante Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), chega na próxima segunda-feira, 11, em Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no sul da Bahia.

Mulheres de 50 a 69 anos poderão realizar exame de mamografia, que detecta precocemente casos de câncer de mama. A faixa etária é determinada pelo Ministério da Saúde, por ser a mais propensa ao aparecimento da doença.

De acordo com Sesab, para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o cartão SUS e um comprovante de endereço. O atendimento começa às 7h e se encerra às 18h.

Em Itabuna, a unidade móvel ficará no Centro de Cultura Adonias Filho, na praça José Almeida Alcântara, até o próximo dia 29.

