Programa realiza ações de combate a incêndio no norte do estado

O programa Bahia Sem Fogo, coordenado pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema), está realizando ações de combate ao incêndio que atinge a Serra Santa Cruz, no município de Saúde, no norte da Bahia. O incêndio teve início no dia 5 de março, e ainda não foi possível identificar a causa e nível de extensão da área queimada.

Dezoito bombeiros militares e 20 brigadistas atuam no local, com o suporte de três aviões Airtractors e um helicóptero, equipados com lançamentos de água de bambi bucket (bolsa que carrega água), além de duas vans e quatro pickups. Em uma das áreas atingidas, na Fazenda Misteriosa, o fogo está controlado.

Desde janeiro, o município registrou quatro focos de incêndio, sendo que três já foram controlados, e o quarto, em Serra Santa Cruz, persiste, muito pelo fato da vegetação ser seca e com terreno acidentado, o que contribui para o fogo.

Segundo o coordenador da Unidade Regional Piemonte da Diamantina, Diogo Rios Amaral, a maioria dos incêndios têm relação com desmatamento ilegal ou limpeza de pastos.

"Mesmo que os responsáveis não tenham a intenção de queimar grandes áreas, não é possível controlar o fogo, que alcança áreas de matas e ganha grandes proporções. Nos últimos 15 dias, já aplicamos 20 autos de infração, além de notificações. Em todos os casos, os responsáveis pelos incêndios foram identificados e punidos”, afirma Rios", explicou Rios.

No momento, quatro equipes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), estão fiscalizando a região. A equipe está identificando os responsáveis e aplicando as punições previstas em lei. Também há uma preocupação de conscientizar os moradores, visitando e se reunindo a gestores municipais, sindicatos rurais, além de participar de entrevistas a veículos de comunicação sobre educação ambiental.

adblock ativo