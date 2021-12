Programa Partiu Estágio divulga lista da segunda convocação

Foi divulgada nesta sexta-feira, 22, a lista da segunda convocação de 2019 do programa Partiu Estágio. Das 905 vagas anunciadas, destinadas a estudantes dos cursos de letras, matemática e educação física, o Estado convocou 626 estudantes.

Os selecionados irão atuar no projeto reforço escolar para a rede estadual de ensino, onde serão direcionados para escolas de 21 municípios da Bahia, incluindo Salvador. A relação pode ser consultada no site da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) ou no endereço eletrônico da Secretaria de Comunicação Estadual.

O prazo para se apresentarem é de dez dias úteis, a partir desta sexta e previsto para ser encerrado no dia 4 de abril. Quem não entregar toda a documentação exigida, ou não se apresentar dentro do prazo estipulado, perderá a vaga de estágio.

A lista de documentos a ser entregue pelo universitário, assim como o local onde devem se apresentar foram enviados por e-mail. A escola onde o estágio irá ocorrer será definida posteriormente.

