Programa Partiu Estágio convoca mais de 2 mil estudantes

Cerca de 2.626 estudantes foram convocados para integrarem o Programa Partiu Estágio, por meio da Secretaria da Administração do Estado (Saeb). A convocação foi anunciada pelo governador Rui Costa durante o #PapoCorreria, transmitido nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 16. Os selecionados para o terceiro edital de 2019 do programa devem apresentar a documentação exigida até o dia 31 de outubro.

Na capital e em mais 40 municípios do estado, foram contemplados 110 cursos de graduação presenciais e EAD de instituições com sede/pólo na Bahia. A lista dos convocados está no site da Saeb, os estudantes também irão receber e-mail, ligação telefônica e SMS com informações sobre a qual órgão estadual que devem se apresentar para a entrega dos documentos. Aqueles que não apresentarem a documentação completa ou não se apresentarem dentro do prazo estipulado, automaticamente, perderão a vaga de estágio.

Como na edição anterior, o Partiu Estágio tem a reserva de 10% das vagas ofertadas para portadores de deficiência física, conforme o previsto pela Lei 11.788/2008. Sobre o quantitativo de vagas não reservadas, tiveram prioridade universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), seguidos daqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

