Programa Partiu Estágio convoca 1.410 universitários nesta quarta

Mais 1.410 universitários inscritos no Partiu Estágio serão convocados nesta quarta-feira, 22, por meio do e-mail cadastrado no sistema do programa. A informação foi confirmada na noite desta terça, 21, pelo governador Rui Costa, durante o programa 'Papo Correria'.

Os selecionados para o primeiro edital, com vagas para toda administração pública, deverão se apresentar até o dia 4 de junho. Já os convocados para o segundo edital, destinado apenas para atuação na rede estadual de ensino, terão até o dia 6 do mesmo mês para se apresentar. As convocações e editais podem ser consultados pela internet.

adblock ativo