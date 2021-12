Programa oferece chance a estudantes

O programa Primeiro Emprego, iniciativa do governo da Bahia, divulgou as vagas disponíveis para pelo menos 344 municípios, incluindo Salvador e região. Das 4.500 oportunidades, a serem fornecidas por ano, 3.824 foram mapeadas para administração direta do estado.

Das vagas confirmadas, até a sexta-feira, 19, 2.216 serão destinadas à Secretaria de Educação (SEC). Outras 575 para a Polícia Militar, 611 para a Secretaria da Saúde e 230 para a Embasa. Esta última ainda prevê que, até setembro de 2017, abrigará outras 292 vagas.

De acordo com o superintendente da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Rubens Santiago, o objetivo principal do programa é estimular os estudantes à vida escolar.

"Os alunos que obtiverem melhor rendimento serão os contemplados pelo programa por meio de um ranking que será elaborado pela SEC, com a média das notas obtidas durante o curso", explica Santiago.

Modalidades

Poderão participar do programa todos os alunos que ingressarem na rede estadual de ensino. Vice-diretor do Colégio Estadual Severino Vieira e articulador do projeto na unidade, Anderson Spavier esclarece que há três modalidades de participação.

"Há a integração do programa com ensino médio (para jovens com idade entre 14 e 22 anos), a subsequente e a modalidade Proeja - que une a educação básica com o ensino profissional", descreve Spavier.

O período de inscrição para participar foi prorrogado até o dia 15 do próximo mês. As inscrições podem ser feitas no site da SEC, no link: www.educacao.ba.gov.br ou na própria unidade escolar.

Spavier considera a prorrogação do prazo de inscrição como um ponto positivo: "Os estudantes, em geral, não têm a cultura de atualizar os dados cadastrais da escola, e informações como telefone e endereços acabam sendo perdidas. A extensão do prazo é eficiente para que possamos atualizar esses dados".

Além da atualização das informações, os alunos precisam estar com a frequência escolar acima de 40% e apresentar documentos como identidade, comprovante de residência e carteira de trabalho.

Os estudantes da rede pública que não possuírem a carteira profissional poderão procurar qualquer uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), na Bahia, que estarão fornecendo atendimento prioritário para quem não possuir o documento.

As categorias de ingresso são: jovem aprendiz, estágio e primeiro emprego. Aluna do ensino médio no Severino Vieira e inscrita para participar, Laís Reis, 19, considera o programa uma oportunidade para crescer profissionalmente.

"É importante adquirir essa experiência e aprender a ter responsabilidade financeira. Quanto mais conquistar essas coisas, melhor para a profissionalização no futuro", pondera.

