Programa Nota Premiada já distribuiu 31,8 milhões para entidades

As 543 entidades filantrópicas ativas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade já receberam um total de R$ 31,8 milhões do Governo do Estado por meio da campanha Nota Premiada Bahia. Este valor inclui repasses das sete etapas da fase atual do programa – três de 2018, três de 2019 e a primeira deste ano.

Os recursos são divididos entre as entidades da área social e da área de saúde. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) explica que quem se inscreve no Nota Premiada Bahia deve escolher até duas instituições filantrópicas, uma da área de saúde e outra da área social, com as quais irá compartilhar todas as notas fiscais eletrônicas associadas ao CPF cadastrado no site.

Para isso, é preciso incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). Além da motivação de seguir apoiando as filantrópicas de sua preferência, os participantes concorrem a 90 prêmios mensais de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, e ainda a sorteios especiais de R$ 1 milhão.

Os sorteios da Nota Premiada Bahia tomam por base os resultados da Loteria Federal para definir o número da sorte a partir do qual são conhecidos os bilhetes premiados a cada mês. Mais de 569 mil cidadãos baianos estão cadastrados na campanha.

adblock ativo