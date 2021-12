Programa Mais Médicos vai priorizar 264 municípios baianos

Na Bahia, 264 municípios serão priorizados para receber médicos por meio do programa Mais Médicos, do governo federal, que vai aumentar o número desses profissionais na rede pública de saúde.

O anúncio foi dado pelo governador Jaques Wagner, na manhã de sexta, 19, durante a apresentação do projeto - feita pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha - aos prefeitos e secretários de Saúde baianos, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no CAB.

Conforme o governador, o critério utilizado para a escolha dos municípios foi a menor capacidade de arrecadação e a dependência de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). "São municípios menores e, por isso, os médicos não querem ir", afirmou.

Para Wagner, o programa vai aliviar o caixa das prefeituras. "É uma grande conquista, pois, além de levar saúde à população, vai melhorar a situação das prefeituras", disse.

Segundo o ministro da Saúde, a implantação do projeto vai minimizar os problemas relativos à saúde no País. "O Brasil tem 1,8 médico para cada mil habitantes. Há registro de municípios que não têm um médico", disse

O programa tem a duração de três anos e visa selecionar, até 2017, 11 mil médicos, que receberão uma Bolsa Federal de R$ 10 mil. A previsão é que, até setembro, todos os escolhidos estejam atuando. "A carência de médicos é urgente e a população não pode esperar", disse.

Críticas

Durante o evento, representantes de entidades médicas questionaram a vinda de médicos estrangeiros.

Padilha rebateu as críticas e afirmou que o programa não pretende prejudicar os médicos do País. "A prioridade é para médicos brasileiros. Em segundo lugar, brasileiros que atuam fora do País e querem voltar. Em terceiro, os estrangeiros que atuam fora do Brasil", disse.

Na opinião do presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, o projeto não atende às necessidades dos médicos do Estado e do País. Para o sindicalista, a bolsa oferecida pelo governo federal não se mostra vantajosa. "O médico não tem direito a 13º salário, férias e nenhum direito trabalhista. Não há vantagem nesse valor que será pago", disse.

