Programa Mais Médicos oferta 853 vagas na Bahia

O programa Mais Médicos - cujo novo edital foi publicado na edição desta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União - oferece 853 vagas para o estado da Bahia, sendo 834 demandas por municípios e 19 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). As oportunidades são distribuídas em 313 municípios.

As cidades com maior número de vagas são Teixeira de Freitas (18), Euclides da Cunha (16), Serrinha (10), Feira de Santana (9), Jacobina (9) e Retirolândia (9). Para Salvador, há duas oportunidades.

Os médicos interessados devem preencher o formulário online disponível no Sistema de Gerenciamento de Programas, indicando endereço, e-mail e telefone. As inscrições começam nesta quarta, 21, e seguem até domingo, 25.

As oportunidades são voltadas para profissionais formados em instituições brasileiras ou que tenham diploma revalidado no Brasil, e que possuam inscrição no Consleho Regional de Medicina (CRM).

Os selecionados vão receber salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 horas em unidades básicas de saúde.

Números nacionais

Em todo o Brasil, são ofertadas 8.517 vagas, das quais 8.332 abertas em decorrência da saída de médicos cubanos do programa, que devem deixar o país até o dia 12.

Os profissionais selecionados irão atuar em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, antes ocupados pelos cubanos. A relação dos locais para os quais serão destinadas as vagas está no edital. O texto apresenta em detalhes os oito perfis das localidades que poderão ser escolhidas pelos profissionais que se candidatarem ao programa

