Programa Mais Infância tem aula inaugural

O programa Mais Infância, das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), teve a aula inaugural neste sábado, 17, no auditório da Faculdade 2 de Julho, em Salvador. O projeto realiza encontros mensais com educadores de creches comunitárias da capital baiana, que atendem crianças de 0 a 5 anos.

O governador Rui Costa participou do evento acompanhado da primeira-dama do Estado Aline Peixoto, que é presidente das Voluntárias Sociais.

“Parabenizo cada um dos educadores que vieram em uma clara demonstração de humanidade e amor ao próximo, com o intuito de cuidar da infância, momento em que as próximas gerações formam o caráter e as possibilidades de crescimento e desenvolvimento intelectual”.

