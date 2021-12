Programa instala dez pontos de coleta seletiva

A prefeitura de Salvador informou nesta quarta-feira, 12, que dez pontos de entrega voluntária (PEVs) espalhados pela cidade já podem receber resíduos recicláveis.

Foram instalados pontos de coleta em Nazaré, na praça Conselheiro Almeida Couto; em São Caetano, na rua do Bambuí; no Caminho de Areia, no Largo do Papagaio; na Ribeira, um no largo da Madragoa e outro próximo ao terminal marítimo do bairro; na Baixa do Bonfim; no Largo da Boa Viagem; na Liberdade, no largo do Guarani; na praça da Lapinha e, por fim, no largo da Soledade.

Segundo o comunicado da prefeitura, "a Secretaria Municipal de Cidade Sustentável (Secis) e a Limpurb, empresa municipal de limpeza pública, trabalham para implantar dez contêineres especiais por dia, chegando a 50 até a próxima semana".

A previsão é que serão 150 equipamentos do tipo até o final deste ano e a meta é alcançar 200 em 2016.

Cada PEV conta com capacidade de até 2,5m³ e a recomendação é que o material seja levado limpo, para evitar, portanto, a incidência de insetos. Podem ser levados aos postos de coleta papel, metal, plástico e vidro, todos secos.

A gestão do programa está sob a coordenação da Secis e a coleta ficará a cargo da Limpurb, que encaminhará o material para seis cooperativas: Coopcicla, Caec, Camapet, Canore, Cooperbari e Cooperbrava.

Os caminhões usados nessa operação só carregarão o material reciclável, não sendo utilizados, portanto, para coleta de outros resíduos. "O próprio cidadão será responsável pela separação do material em casa para levar aos PEVs. Para facilitar o processo, optamos por uma separação mais simples entre resíduo seco e resíduo úmido", explica o secretário da Secis, André Fraga.

Os cidadãos já podem baixar, gratuitamente, o aplicativo para celulares Coleta Seletiva Salvador, disponível para Android e IOS, para consulta dos PEVs.

