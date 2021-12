Programa inclui saúde preventiva para alunos

Na ocasião, os secretários também assinaram o termo de adesão ao programa Saúde na Escola, que destina recursos federais para unidades de ensino públicas a partir do cumprimento de 12 ações consideradas prioritárias, dentre elas, atualização vacinal dos estudantes, alimentação saudável, saúde bucal, saúde ocular e de combate ao Aedes aegypti.

A proposta, conforme o secretário Walter Pinheiro, é tratar todos os temas, sobretudo a questão da proliferação do mosquito, como um assunto que esteja incluído no planejamento pedagógico anual.

“Não se trata de um simples chamamento para combater o mosquito, mas de um assunto que precisa estar no dia a dia do estudante, que ele aprenda a importância de acabar com os focos e que estude a partir do material de campanha”, afirmou o titular da Secretaria da Educação.

Focos

Embora o termo só tenha sido assinado nesta segunda-feira, 15, a gravidade da doença causada pelo Aedes já é tema das aulas de biologia da estudante do 2º ano do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira, Tainá Cantual, 16. Ela conta que, após as explicações dos professores, já consegue identificar os possíveis focos e exterminá-los.

“Eu via as informações nas propagandas, mas não fixava. Hoje, sei que o mosquito está em todo lugar e entendo a importância de passar esse conhecimento para a minha família e vizinhos. Não deixo mais nenhuma embalagem acumulando água no meu bairro, nem mesmo na escola”, contou a estudante.

