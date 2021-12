Programa disponibiliza consultas e cirurgias em Juazeiro

Até a próxima segunda-feira, 13, as atividades da 62ª etapa da Estratégia Saúde em Movimento são realizadas na cidade de Juazeiro (distante a 494 km), no interior da Bahia, oferecendo gratuitamente consultas oftalmológicas, exames do aparelho ocular e cirurgias de catarata.

O atendimento, que começou no último dia 7, ocorre no Hospital da Criança de Juazeiro, na Rua José Petininga, no bairro Santo Antônio.

O público alvo são os alunos do programa Todos Pela Alfabetização (Topa) e a população com idade a partir de 60 anos. A expectativa é de que, até o final da ação, sejam oferecidas cinco mil consultas oftalmológicas e 1.500 cirurgias de catarata.

adblock ativo