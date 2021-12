Programa de inclusão inscreve para casamento coletivo em Feira

Os casais de Feira de Santana que desejam oficializar a união podem participar da 17ª edição do programa Família Cidadã, que está com inscrições abertas para o Casamento Coletivo 2018.

Os interessados devem se inscrever até 25 de maio, de forma presencial, no anexo da Igreja do Avivamento Bíblico (avenida Senhor dos Passos), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

No ato da inscrição, quem é solteiro deve apresentar original e cópia da Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento atualizada nos últimos seis meses, comprovante de residência do mês anterior no nome do noivo (a) ou de seus pais (água, luz ou telefone) ou declaração de aluguel ou cópia do contrato de aluguel registrado em cartório ou declaração do proprietário do imóvel.

Os divorciados precisam acrescentar a certidão de casamento atualizada com averbação do divórcio (últimos seis meses). Já os viúvos devem apresentar também a certidão de casamento atualizada com anotação do óbito (2ª via original expedida nos últimos seis meses), Certidão de Óbito original, do cônjuge falecido; certidão de inventário dos bens, expedida pela Vara da Família do Fórum da cidade onde foi feito o inventário, certificando se houve ou não o inventário dos bens do casamento anterior.

Aqueles que possuem entre 16 e 18 anos só podem se inscrever no programa com o consentimento por escrito dos pais. Quem tem menos de 16 anos necessita do consentimento de um juiz.

Cada nubente deve levar um casal de testemunhas. E cada casal poderá convidar cinco testemunhas.

