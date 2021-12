Programa de fomento ao trabalho voluntário é lançado na Bahia

Será lançada nesta quarta-feira, 25, às 14h, no Auditório Zezéu Ribeiro, uma plataforma digital para incentivar o trabalho voluntário na Bahia. O programa 'Bahia.EstadoVoluntário' conectará entidades públicas e privadas aos cidadãos que pretendem atuar como voluntários.

Com intermediação através do Portal Oficial, o programa é desenvolvido pela Secretaria da Administração (Saeb) e pela Secretaria Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

O programa foi desenvolvido a partir da criação de um grupo de trabalho composto por representantes de várias áreas técnicas da Saeb, com o objetivo de fomentar a prática do trabalho voluntário no Estado.

A plataforma irá funcionar como um catalisador de projetos de voluntariado e de cidadãos interessados em prestar trabalho voluntário. Para participar, os interessados deverão preencher um cadastro disponível no endereço eletrônico, onde indicarão os dias e horários que estarão disponíveis para a realização dos trabalhos, além das áreas de atuação que pretendem trabalhar.

