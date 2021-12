Programa de estágio universitário e técnico oferece mais de 300 vagas

As inscrições para o processo seletivo do programa de estágio universitário e técnico da Braskem se encerram segunda-feira, 3. São as últimas oportunidade para que estudantes de diversos cursos possam concorrer a uma das 300 vagas oferecidas nas unidades da empresa nos estados da Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul

Para os estudantes universitários são ofertadas 230 vagas, com duração de dois anos, de penúltimo e último ano em cursos variados de Exatas e Humanas como Administração; ciências contábeis; ciências econômicas; comércio exterior; comunicação social (jornalismo e relações públicas); engenharias; cursos de TI logística; biologia; psicologia; química e relações internacionais.

Os que fazem curso técnico, o requisito é que estejam cursando a partir do segundo semestre e ter 18 anos completos até dezembro de 2018. Com 90 vagas, os interessados devem cursar: administração; automação; automação industrial; edificações elétricas; eletroeletrônica; eletromecânica; eletrônica; eletrotécnica; instrumentação; manutenção; manutenção mecânica; mecânica; mecatrônica; metalurgia; plásticos; química; química industrial; robótica ou segurança do trabalho e soldagem.

A companhia busca estudantes que enxerguem no estágio uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, contribuindo com seu crescimento pessoal e profissional. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, o estágio também oferece transporte, alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Para se inscrever nos programas de estágio universitário ou de estágio técnico, os interessados devem acessar o endereço www.jovensbraskem.com.br.

