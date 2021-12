Programa de estágio oferece 70 vagas na capital e no interior do estado

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2019 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Ao todo, são oferecidas 70 vagas para Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Eunápolis, Itabuna, Teixeira de Freitas, Valença, Santo Antônio de Jesus, Brumado, Irecê e Vitória da Conquista. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de dezembro por meio do site.

A oportunidade é para estudantes do nível superior de todas as graduações, com preferência para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e correlatos, Comunicação Social: Propaganda, Marketing, Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas e correlatos, Economia, Direito, Matemática e Estatística e todas as Engenharias.​​

Os pré-requisitos para participar são ter a previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 e ter disponibilidade de 24 ou 30 horas semanais. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio e benefícios. A seleção é dividida em cinco etapas e as primeiras contratações serão realizadas no mês de fevereiro de 2019.

