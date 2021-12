Programa Corra pro Abraço atende jovens de Itinga

A equipe do Programa Corra pro Abraço que atua no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizou a primeira reunião com a Rede de Juventude Local para ampliar a articulação com os órgãos públicos e da sociedade civil para a promoção dos direitos dos jovens. Integrantes das Coordenações de Juventude da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), de Lauro de Freitas, e os coletivos Posse de Conscientização e Expressão e Mulheres de Lauro de Freitas, também participaram do evento.

"Em menos de um mês, conseguimos mobilizar mais de 50 pessoas, de mais de 30 instituições da sociedade civil e do poder público, para apresentar a iniciativa e pensar em formas de se trabalhar conjuntamente. O fortalecimento da rede é fundamental para o sucesso do Corra, pois os jovens precisam ser compreendidos e acompanhados de forma transdisciplinar", destacou, em nota, a supervisora do Corra pro Abraço em Itinga, Luísa Saad.

Em Itinga, o programa atende jovens de 15 a 29 anos em situações de vulnerabilidade social, como uso de drogas ou evasão escolar. Estima-se que em dois anos, 120 jovens sejam atendidos. As atividades utilizam a arte-educação e a formação sociopolítica, com o objetivo de desenvolver o conhecimento nos moradores do bairro.

adblock ativo