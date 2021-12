Programa capacita 60 jovens para o mercado de trabalho

Depois de passarem por dois anos de experiências com o mercado de trabalho, mais de 60 jovens baianos receberam a certificação do programa Jovem Aprendiz nesta quarta-feira, 19.

Iniciativa das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), presidida pela primeira-dama Aline Peixoto, o projeto promove capacitação profissional na prática e conhecimentos teóricos sobre o mercado de trabalho.

Na cerimônia de entrega dos certificados, realizada no auditório da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), o governador Rui Costa parabenizou os jovens, que foram ao evento com a família.

Incentivo

De acordo com Rui, esta oportunidade é um grande incentivo para a juventude baiana. “A chance de se inserir no mercado de trabalho é fundamental para estes jovens, que em sua maioria são da periferia. Agregamos a esta iniciativa das Voluntárias o programa Primeiro Estágio, Primeiro Emprego, que visa à contratação de oito mil jovens com carteira assinada este ano, além dos demais programas do governo para suporte aos alunos de ensino superior”, disse o governador.

"As vagas de estágio para alunos de universidades estaduais estão com inscrições abertas até 2 de maio”, ressaltou. Agora com os certificados de jovem aprendiz, a turma do biênio 2015-2017 está preparada para o mercado de trabalho, com dois anos de experiência com carteira assinada. Muitos deles já conseguiram, por conta da capacitação, uma vaga de emprego.

Durante a capacitação, os jovens foram preparados para atuar como auxiliares administrativos e trabalharam em empresas públicas que atendem o estado.

