Programa busca reabilitar dependentes químicos em Feira

"É na sarjeta da vida que filho chora e a mãe não vê". A frase é de mais um jovem que trocou o lar pelo crack, pelo álcool e pela maconha em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Este jovem (que não se identificou) e outros viciados sem teto estão na mira do programa federal Crack, é possível vencer, iniciado nesta segunda-feira, 20.



Segundo estimativa do diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Carlos Lacerda, são quase 800 pessoas em situação de vulnerabilidade social, decorrente da dependência química, vivendo nas ruas desta cidade a 109 km de Salvador e com mais de 600 mil habitantes.



Plano



O programa objetiva tirar o indivíduo das ruas a partir de contato com seus familiares e inscrevê-los no Programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, os pacientes deverão passar por tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) e, posteriormente, ingressar no mercado de trabalho.



Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o trabalho é iniciado na Casa de Passagem Alabastro, próxima à Rodoviária, que atende 105 pessoas por dia.



O secretário Ildes Ferreira disse que para atuar em dois dos mais violentos bairros de Feira, Baraúnas e Queimadinha, espera receber apoio do governo federal para obter estrutura formada por 80 homens da PM, 20 da Guarda Municipal, dois ônibus de monitoramento, duas motos e duas viaturas.



"Eu morava e trabalhava em Salvador, conheci uma mulher e passei a fumar crack. Quando fui ver, havia perdido o trabalho e já morava na rua. Graças a Deus, surgiu essa oportunidade e espero conseguir sair dessa furada", disse o ex-segurança Daniel Brasil, 35 anos, que há dez vive nas ruas, usando drogas.



Já o lavador de carros E.A.J, 27, três filhos, hoje na Casa do Alabastro, morava em Salvador e pretendia ir trabalhar em São Paulo. " Nem sei dizer bem o que ocorreu, só sei que não deu certo e quando abri os olhos, já morava nas ruas. Estou nessa há quatro anos. Mas, acho que agora vou conseguiu me sair", apostou.

adblock ativo