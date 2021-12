Programa busca formar educadores para questões de gênero na Bahia

Um diálogo entre as gestoras do Instituto Anísio Teixeira (IAT) e da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) discutiu uma parceria com o foco na formação de educadores da rede estadual de ensino para as questões de gênero.

Uma das questões pontuadas foi o uso do sistema de videoconferência do IAT. Chamado "Programa Salas de Gênero SPM", a parceria busca levar também encontros presenciais para debater as questões de gênero.

Além de alcançar educadores e estudantes, a organização do programa quer chegar também às redes municipais de ensino.

