Programa Água Doce contempla 60 comunidades do semiárido baiano

O Programa Água Doce (PAD) contemplará 60 comunidades do semiárido baiano e os sistemas de dessalinização de água serão implantados ao longo de 2021 e 2022. O programa visa garantir água de qualidade para as famílias que sofrem com a escassez do recurso. O PAD opera a partir do aproveitamento de águas subterrâneas, salobras e salinas, de poços comunitários existentes, e da aplicação da tecnologia de dessalinização. Esta é a segunda fase do PAD, que já conta no estado com 285 sistemas de dessalinização implantados, e cerca de 10 em fase de conclusão.

A Bahia já tem as 60 indicações das comunidades, em 34 municípios, todas com análise de solo e de água, e testes de vazão aptos para elaboração dos projetos executivos. Serão investidos cerca de R$ 16,5 milhões para implantação dos novos sistemas de dessalinização, em dois anos.

“O Programa Água Doce se estabelece cada vez mais como uma política pública permanente. A região semiárida em nosso estado abrange 278 municípios, uma área de quase 400 mil quilômetros quadrados, onde existem centenas de comunidades que dependem de fontes alternativas de acesso à água. Por isso, a nossa determinação em levar água de qualidade a um maior número de famílias, priorizando aquelas em situações mais vulneráveis”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira.

“Serão escolhidas de duas a quatro pessoas, por comunidade, para serem capacitadas por técnicos do MDR para operação e manutenção diária dos sistemas de dessalinização”, afirmou Luciana Santa Rida, técnica da Sema e coordenadora estadual do PAD na Bahia.

Para além da qualificação técnica do MDR, a coordenação estadual do Programa Água Doce está elaborando um curso de capacitação para operadores dos sistemas de dessalinização. O curso será disponibilizado gratuitamente na plataforma de educação a distância da Sema - o Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Formar/EAD). O curso terá aproximadamente 700 vagas e será destinado às comunidades e técnicos das prefeituras dos municípios onde há dessalinizadores do PAD implantados. Ainda não há previsão para abertura das inscrições.

O Água Doce é coordenado na Bahia pela Sema e tem a Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (CERB) como unidade executora, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) como unidade prestadora de serviços de manutenção e monitoramento, e conta com a parceria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema).

