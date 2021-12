Profissionais do Mais Médicos chegam a Salvador no domingo

Médicos cubanos que participam da segunda etapa do Programa Mais Médicos começam a desembarcar em Salvador neste domingo, 1º, informou, nesta sexta-feira, 29, o Ministério da Saúde.

A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, receberá o primeiro grupo no aeroporto internacional de Salvador, às 8h30.

Durante a semana, os profissionais conhecerão os hospitais e clínicas especializadas do estado, antes de irem para os municípios onde trabalharão a partir do dia 9 de dezembro.

Conforme o Ministério da Saúde, ao todo, três mil médicos estiveram, nas últimas três semanas, concentrados em cinco capitais - Brasília (DF), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP) - participando do módulo de acolhimento e avaliação do Mais Médicos.

A aprovação no curso é condição para a emissão do registro profissional provisório pelo Ministério da Saúde, sem a qual os médicos estrangeiros não podem atuar no Brasil.

Segunda etapa

Segundo informou, há um mês, o secretário estadual de Saúde, Jorge Solla, a Bahia será o estado que receberá o maior número de profissionais na segunda etapa do programa Mais Médicos. Serão 282 médicos distribuídos em 109 municípios.

Nacionalmente, a presidente Dilma Rousseff informou que, com o programa, 46 milhões de brasileiros serão atendidos.

Lançado em julho, o Mais Médicos foi aprovado pelo Congresso Nacional com objetivo de levar profissionais da saúde a áreas desassistidas no país. Os profissionais do programa recebem bolsa de R$ 10 mil mensais, paga pelo Ministério da Saúde.

Os municípios ficam responsáveis por dar alimentação e moradia aos participantes. Em 2014, o governo pretende ter 13 mil médicos no Brasil participando do programa.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, citou resultados do primeiro mês de vigor do programa. Segundo ele, em setembro, em todo o Brasil, os profissionais do Mais Médicos realizaram 320 mil atendimentos.

