Professores param por 24h aulas nas universidades estaduais da Bahia

Professores pararam as aulas nas quatro universidades estaduais da Bahia (Uneb, Uefs, Uesb e Uesc) nesta terça-feira, 30. De acordo com a Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), a paralisação afeta todos os campi das instituições.

Os trabalhadores deram um abraço simbólico no prédio da Uneb, no Cabula, em Salvador. Eles pedem reajuste salarial, melhorias nas instituições e aumento do orçamento.

A Secretaria de Educação da Bahia informou que mantém diálogo com a categoria, mas que não pode conceder, neste momento, "progressões, promoções e reajustes salariais", porque o Estado extrapolou o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O órgão também disse que não pode aumentar o repasse orçamentário para as universidades para 7% da Receita Líquida de Impostos (RLI) por conta da queda da arrecadação do estado.

