Professores municipais pedem solução para crime

Professores municipais da capital e do sul do Estado se reuniram nesta quinta-feira, 23, para uma série de protestos para pedir celeridade na apuração do assassinato dos professores Álvaro Henrique e Elisney Pereira, em 2009.

Pela manhã, os educadores se reuniram em frente ao prédio do Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e solicitaram ao órgão a realização de um júri popular para que os suspeitos pela morte dos professores fossem punidos.

À tarde, foi realizado um ato simbólico na Praça da Piedade, com faixas de protesto e bandeiras de luto. A categoria se dirigiu, ainda, para a sede da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB) para pedir a realização de uma audiência para tratar sobre o caso.

De acordo com o professor Euvadelis Pereira Santos, a morte dos dois colegas e conterrâneos significou um atentado contra a educação do estado. "O crime abalou a história da educação da Bahia. Os dois eram funcionários exemplares, que tinham uma família e lutavam pelos direitos da categoria", disse.

Na opinião da vice-coordenadora da APLB, Marilene Betros, é preciso punir os responsáveis pelo crime com rapidez, para que mais professores não sejam vítimas dos supostos assassinos. "A APLB não vai se calar frente a um crime brutal como o que aconteceu. Eles tiveram a vida ceifada em plena atividade sindical", afirmou.

Porto Seguro

Elisney e Álvaro eram vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-Sidicato) e foram mortos em Porto Seguro após denunciarem uma série de irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no município.

Dois meses após o crime, investigações realizadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) apontaram o secretário de Governo de Porto Seguro, Edésio Lima, como principal mandante do crime.

Além dele, dois policiais militares, responsáveis pela segurança do então prefeito do município foram apontados como participantes do assassinato. Os três suspeitos chegaram a ficar presos em Porto Seguro por dez meses, no entanto, após a concessão de um habeas corpus, em 2011, voltaram à liberdade.

